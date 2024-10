Lanotiziagiornale.it - Ascolti a picco per Tg1 e Tg2. E intanto il governo taglia ancora sulla Rai

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche per la Rai arriva la cura dimagrante con la Manovra. Per ridurre “gli oneri di esercizio”, la Rai – prevede un articolo della legge di Bilancio – nel 2025 non potrà aumentare le spese per il personale e per gli incarichi di consulenza, che non potranno superare il livello del 2023. E nel 2026 dovrà ridurre la spesa per personale e consulenza di almeno il 2% rispetto alla media delle spese sostenute nel triennio 2021-2023. Per l’anno 2027, la riduzione della spesa sale al 4%. “Ilcontinua a mettere le maniRai. Questa volta nei conti, con un preoccupante salto di qualità che assomiglia a un commissariamento. Primail canone spostando una quota in fiscalità generale, poi interviene con una legge di bilancio per decidere le politiche del personale”, dichiara l’esecutivo di Usigrai in una nota.