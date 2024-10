Calciomercato.it - Ancora nel segno di Pedro: la Lazio fa tre su tre e vola in vetta

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Europa League,vincente sul campo del Twente: olandesi battuti 2-0 grazie ad una rete per tempo died Isaksen Una gara ostica e spigolosa, contro avversari fisici e rocciosi. Forse anche per questo i tre punti conquistati dallasul campo del Twente sembrano avere un pesomaggiore. Una gara che si è messa subito in discesa per gli uomini di Marco Baroni, complice il cartellino rosso rimediato dal portiere Lars Unnerstall dopo soli 11 minuti di gioco.(LaPresse) – Calciomercato.itL’espulsione dell’estremo difensore tedesco ha indirizzato subito la sfida di Enschede in favore dei biancocelesti, che con questa vittoriano inalla classifica di Europa League. La, insieme a Tottenham ed Anderlecht è l’unica squadra a punteggio pieno. Meglio di così Baroni non poteva certamente iniziare il suo esordio europeo.