Agenzia per il turismo sotto la lente. Commissione d’inchiesta su Atim (Di giovedì 24 ottobre 2024) di Giacomo Giampieri ANCONA Mentre al mattino il Pd, critico sull’Atim – l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche – sin dalla costituzione nel 2022, annunciava di richiedere una Commissione d’inchiesta per "un flusso di denaro incontrollato" e per "gli affidi diretti sopra soglia", nel primo pomeriggio il governatore Francesco Acquaroli provava ad anticipare la mossa: "La Commissione si farà, non abbiamo nulla da nascondere", sintesi di un videomessaggio. Quella di ieri, una giornata convulsa nelle Marche. Inaugurata da una conferenza "elettrica" dei dem, arrivata dopo l’analisi di documenti e movimenti sull’asse Regione-Atim che, parole loro, può permettere di "scoperchiare un vaso di Pandora". Ilrestodelcarlino.it - Agenzia per il turismo sotto la lente. Commissione d’inchiesta su Atim Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) di Giacomo Giampieri ANCONA Mentre al mattino il Pd, critico sull’– l’per ile l’internazionalizzazione delle Marche – sin dalla costituzione nel 2022, annunciava di richiedere unaper "un flusso di denaro incontrollato" e per "gli affidi diretti sopra soglia", nel primo pomeriggio il governatore Francesco Acquaroli provava ad anticipare la mossa: "Lasi farà, non abbiamo nulla da nascondere", sintesi di un videomessaggio. Quella di ieri, una giornata convulsa nelle Marche. Inaugurata da una conferenza "elettrica" dei dem, arrivata dopo l’analisi di documenti e movimenti sull’asse Regione-che, parole loro, può permettere di "scoperchiare un vaso di Pandora".

