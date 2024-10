Agatha All Along svela la VERA responsabile del Multiverso della Follia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Agatha All Along svela la VERA responsabile del Multiverso della Follia C’è una nuova MVP nel Marvel Cinematic Universe e il suo nome è Lilia Calderu. La strega divinatrice interpretata da Patti LuPone si è unita alla congrega di Agatha (Kathryn Hahn) controvoglia, ma ha dimostrato di esserne l’anima, almeno stando a quanto accade nel settimo episodio di Agatha All Along. Mettendo costantemente in discussione le decisioni di Agatha, mentre combatte gli stereotipi imposti alle streghe dalle corporazioni e dai media, Lilia è la bussola morale del gruppo in Agatha All Along. Ma, nella sua natura di voler prendersi cura di tutti, potrebbe aver causato una delle tragedie più recenti e strazianti dell’MCU. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)AllladelC’è una nuova MVP nel Marvel Cinematic Universe e il suo nome è Lilia Calderu. La strega divinatrice interpretata da Patti LuPone si è unita alla congrega di(Kathryn Hahn) controvoglia, ma ha dimostrato di esserne l’anima, almeno stando a quanto accade nel settimo episodio diAll. Mettendo costantemente in discussione le decisioni di, mentre combatte gli stereotipi imposti alle streghe dalle corporazioni e dai media, Lilia è la bussola morale del gruppo inAll. Ma, nella sua natura di voler prendersi cura di tutti, potrebbe aver causato una delle tragedie più recenti e strazianti dell’MCU.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along episodio 7 - recap e spiegazione del finale : è il turno di Lilia! - Jen risponde chiedendo sinceramente cos’altro dovrebbe vedere. Wanda è davvero morta nell’episodio 7 di “Agatha All Along”? Il castello nell’episodio 7 di Agatha All Along – Cortesia di DisneyBilly (Joe Locke) e Agatha (Kathryn Hahn) hanno un confronto imbarazzante lungo la Strada delle Streghe. Il percorso davanti è la Gran Sacerdotessa, che ha potere spirituale ma non è disposta o incapace di usarlo (ehi, Jen!). (Cinefilos.it)

Agatha All Along : le speculazioni su Eddie e Hulkling stanno entusiasmando i fan! - Questo sviluppo ha portato alla luce una relazione adorabile tra William/Billy e un personaggio di nome Eddie. Marvel non ha precedenti significativi nel cambiare il nome di un personaggio prominente in modo così drastico. Un episodio ha esplorato l’origine di William Kaplan, che scopre di essere posseduto dallo spirito di Billy Maximoff. (Nerdpool.it)

Agatha All Along : l’ultimo episodio ha reso la scena post-credit di WandaVision ancora più straziante - Avrebbe potuto trovarli e collegarsi con loro senza lasciare il paese, né tantomeno l’universo. Con le anime di Billy e Tommy ancora sullo stesso piano di esistenza di Wanda, potrebbero averla chiamata inconsciamente, cercando di riunire la loro famiglia. Non sappiamo ancora dove sia finito esattamente Tommy, ma Billy è sicuro al 100% che anche suo fratello gemello sia vivo da qualche parte nel mondo. (Nerdpool.it)