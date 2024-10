AEW: Ascolti in leggera crescita per Dynamite con Jericho nuovo campione del mondo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da Wrestlenomics, l’ultimo episodio di AEW Dynamite ha registrato un leggero incremento negli Ascolti complessivi, pur mostrando un piccolo calo nel dato demografico chiave: quello degli spettatori tra i 18 e i 49 anni. I numeri dello show Lo show della All Elite Wrestling ha totalizzato 637.000 spettatori, in aumento rispetto ai 633.000 della settimana precedente. Il rating nella fascia demografica 18-49 anni ha registrato un 0.19, in leggero calo rispetto allo 0.20 della settimana scorsa. Gli eventi principali della serata La puntata è iniziata con la prosecuzione della rivalità tra Hangman Page e il Bullet Club Gold, lasciando presagire un nuovo confronto con Jay White nel prossimo futuro. Zonawrestling.net - AEW: Ascolti in leggera crescita per Dynamite con Jericho nuovo campione del mondo Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da Wrestlenomics, l’ultimo episodio di AEWha registrato un leggero incremento neglicomplessivi, pur mostrando un piccolo calo nel dato demografico chiave: quello degli spettatori tra i 18 e i 49 anni. I numeri dello show Lo show della All Elite Wrestling ha totalizzato 637.000 spettatori, in aumento rispetto ai 633.000 della settimana precedente. Il rating nella fascia demografica 18-49 anni ha registrato un 0.19, in leggero calo rispetto allo 0.20 della settimana scorsa. Gli eventi principali della serata La puntata è iniziata con la prosecuzione della rivalità tra Hangman Page e il Bullet Club Gold, lasciando presagire unconfronto con Jay White nel prossimo futuro.

