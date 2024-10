A scuola in ospedale: il progetto compie otto anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) A scuola in ospedale. Un progetto diventato realtà 8 anni fa nel reparto di pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo grazie al dottor Marco Martini, direttore della pediatria, che ha deciso di aderire all’iniziativa del Miur, oggi Ministero dell’istruzione e del merito. Il progetto è Arezzonotizie.it - A scuola in ospedale: il progetto compie otto anni Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ain. Undiventato realtà 8fa nel reparto di pediatria dell’San Donato di Arezzo grazie al dr Marco Martini, direttore della pediatria, che ha deciso di aderire all’iniziativa del Miur, oggi Ministero dell’istruzione e del merito. Il

