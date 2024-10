Usa, allarme escherichia coli in hamburger McDonald’s, 1 morto e oltre 40 casi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È allarme negli Stati Uniti per la diffusione di escherichia coli legata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald’s. Si contano almeno 49 casi in 10 stati, tra cui una donna anziana del Colorado che è morta e altre 10 persone che sono attualmente ricoverate. Un bambino è in ospedale con gravi complicazioni renali. Infezioni tra il 27 settembre e l’11 ottobre Le infezioni sono state segnalate tra il 27 settembre e l’11 ottobre in Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin e Wyoming. Il Colorado ha registrato il maggior numero di casi, 26, seguito dal Nebraska con 9. Tutte le persone vittime dell’escherichia coli hanno raccontato di aver mangiato da McDonald’s prima di ammalarsi e la maggior parte di loro ha parlato di hamburger Quarter Pounder. Lapresse.it - Usa, allarme escherichia coli in hamburger McDonald’s, 1 morto e oltre 40 casi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ènegli Stati Uniti per la diffusione dilegata agliQuarter Pounder di. Si contano almeno 49in 10 stati, tra cui una donna anziana del Colorado che è morta e altre 10 persone che sono attualmente ricoverate. Un bambino è in ospedale con gravi complicazioni renali. Infezioni tra il 27 settembre e l’11 ottobre Le infezioni sono state segnalate tra il 27 settembre e l’11 ottobre in Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin e Wyoming. Il Colorado ha registrato il maggior numero di, 26, seguito dal Nebraska con 9. Tutte le persone vittime dell’hanno raccontato di aver mangiato daprima di ammalarsi e la maggior parte di loro ha parlato diQuarter Pounder.

