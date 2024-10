Ilfattoquotidiano.it - Truffa all’Inps, sarà la Cassazione a decidere se l’indagine in cui è imputata Daniela Santanchè andrà a Roma

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)lase resterà a Milano otrasmesso a, per competenza territoriale, il procedimento peraggravata ai danni dell’Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid a carico della ministra del Turismoe di altre quattro persone, tra cui due società del gruppo Visibilia. Lo ha deciso la giudice per l’udienza preliminare milanese Tiziana Gueli in merito a una questione avanzata dalle difese nell’ambito dell’udienza preliminare. Lo scorso 9 ottobre l’Inps, con l’avvocato Aldo Tagliente, aveva chiesto di costituirsi parte civile per gli eventuali danni. Per i pm, Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, società del gruppo fondato dalla senatrice di FdI, hanno chiesto e ottenuto la cassa integrazione in deroga nel periodo della pandemia Covid per 13 dipendenti per 126mila euro, ma questi ultimi in realtà lavoravano.