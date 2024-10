Thiago Motta, il primo ko in bianconero è una Waterloo: le pagelle del tecnico (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le pagelle di Thiago Motta dopo la prima sconfitta stagionale della Juve in Champions League contro lo Stoccarda Ieri sera la Juve di Thiago Motta ha conosciuto la sua prima sconfitta stagionale, in una notte di Champions League in tutto quello che poteva andare male è andato anche peggio. Lo Stoccarda ha controllato la partita Calcionews24.com - Thiago Motta, il primo ko in bianconero è una Waterloo: le pagelle del tecnico Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ledidopo la prima sconfitta stagionale della Juve in Champions League contro lo Stoccarda Ieri sera la Juve diha conosciuto la sua prima sconfitta stagionale, in una notte di Champions League in tutto quello che poteva andare male è andato anche peggio. Lo Stoccarda ha controllato la partita

Juventus - che frecciata dopo la sconfitta : colpo durissimo per Thiago Motta - La Juventus ha subito una pesante sconfitta in Champions League e arriva una frecciata da un ex allenatore: anche Italiano non sorride Si è concluso il primo giorno della terza giornata di Champions League. Le partite hanno portato con sé ... (Tvplay.it)

Thiago Motta non cerca alibi : “Soffriremo per una notte”. Rebus Koopmeiners per l’Inter - Prima sconfitta stagionale per la Juventus e della gestione Thiago Motta: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa dopo la sfida contro lo Stoccarda La Juventus cade per la prima volta in stagione sotto i colpi di uno ... (Calciomercato.it)

Thiago Motta desolato - Juve indifendibile con lo Stoccarda : “Digerire subito la sconfitta. C’è l’Inter” - La prima sconfitta stagionale della Juve, subita contro lo Stoccarda allo JStadium non deve lasciare il segno. Thiago Motta indica la strada per evitare pericolose ricadute, soprattutto in vista del derby d'Italia in campionato di domenica sera ... (Fanpage.it)