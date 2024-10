Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse e traffico in tilt dopo l’esplosione a Bologna: ecco dove

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – La violenta esplosione allo stabilimento della Toyota Material Handling a Bargellino di, vicino alla zona di Borgo Panigale, ha lasciato molti strascichi anche per ciò che concerne la viabilità e i disagi legati al. Il boato è stato sentito in maniera molto forte da tutti i residenti della zona, che hanno dato l’allarme, Sono arrivati sul posto diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco.Il Comune dicomunica che “causaper alluvione e grave incidente presso la Toyota di Borgo Panigale tutto il quadrante ovest (Costa-Saragozza-Saffi-Borgo a Panigale) della città è in forte sofferenza per la mobilità. Si consiglia di evitare l’area con l’automobile”. #ComunediEsplosione a Bargellino di: le foto