Stipendi arretrati ex Gkn L’azienda apre ai pagamenti

Oltre due ore di confronto dopo mesi di carte bollate, aule di tribunali e scontri a mezzo stampa e social. Ieri in Regione si è tenuto il tavolo di crisi della ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf spa in liquidazione, convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani. All'incontro hanno partecipato tutte le parti in causa: Rsu, sindacati (Fiom, Fim e Usb), azienda (da remoto rappresentata dal liquidatore Gianluca Franchi affiancato da consulenti) e istituzioni (gli assessori Lorenzo Ballerini per il comune di Campi, Dario Danti per il comune di Firenze e il consigliere Fabiani per la Regione). Un confronto che conferma un tentantivo di dialogo anche se molte questioni restano aperte.

