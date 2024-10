SETTE VERITÀ UNIVERSALI DELLA VITA (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un mio articolo filosofico di Krishan Chand Sethi Ogni momento DELLA VITA è dipinto con colori variopinti di esperienze, contrattempi e sfide, tracciati sulle VERITÀ senza tempo sul quadro DELLA nostra esistenza. Ma ciò che conta davvero si trova spesso nei piccoli momenti. Non si tratta tanto di astrazioni filosofiche, quanto di principi fondamentali che risuonano profondamente nelle nostre vite, moDELLAndo il modo in cui ci percepiamo, ci relazioniamo agli altri e navighiamo nel mondo. Durante il mio viaggio di scoperta personale e crescita interiore, ho incontrato e abbracciato SETTE VERITÀ fondamentali che hanno influenzato profondamente la mia visione DELLA VITA. Laprimapagina.it - SETTE VERITÀ UNIVERSALI DELLA VITA Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un mio articolo filosofico di Krishan Chand Sethi Ogni momentoè dipinto con colori variopinti di esperienze, contrattempi e sfide, tracciati sullesenza tempo sul quadronostra esistenza. Ma ciò che conta davvero si trova spesso nei piccoli momenti. Non si tratta tanto di astrazioni filosofiche, quanto di principi fondamentali che risuonano profondamente nelle nostre vite, mondo il modo in cui ci percepiamo, ci relazioniamo agli altri e navighiamo nel mondo. Durante il mio viaggio di scoperta personale e crescita interiore, ho incontrato e abbracciatofondamentali che hanno influenzato profondamente la mia visione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La moglie ha mentito? Mentre lei combatte tra la vita e la morte - il marito indaga per scoprire la verità - Si susseguono le tensioni a Endless Love. La puntata in onda oggi alle 14.10 su Canale 5 svela ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’incidente d’auto in cui Nihan è rimasta coinvolta. Emir che vuole vederci chiaro: cos’è successo davvero? Prima ... (Iodonna.it)

“Io gay? Vi dico la verità”. La vita privata di Gianluca Torre di Casa a prima vista - Se Amadeus fatica con gli ascolti del suo nuovo programma, Discovery può consolarsi con il successo clamoroso di Casa a prima vista. Il format si avvicina sempre di più al milione di spettatori su Real Time con le richieste dei clienti a quelli che ... (Caffeinamagazine.it)

‘Disclaimer - La vita perfetta’ - la prima serie tv di Alfonso Cuarón è una riflessione sulla mutevolezza della verità - “Qualsiasi riferimento a persone vive o morte non è puramente casuale”. Una frase, scelta per accompagnare la prima serie tv scritta e diretta da Alfonso Cuarón, che ne sintetizza alla perfezione l'attitudine, la sottile ironia, il rovesciamento di ... (Quotidiano.net)