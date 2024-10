Secondo blitz dei ladri in uno studio medico del centro. Porte danneggiate ma niente bottino (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I ladri ci hanno provato di nuovo ma stavolta sono scappati a mani vuote. Pochi giorni fa avevano fatto irruzione in uno studio medico di Montevarchi, in pieno centro storico, trafugando un pc portatile. La notte scorsa il Secondo blitz, concluso con il danneggiamento della porta principale, che Arezzonotizie.it - Secondo blitz dei ladri in uno studio medico del centro. Porte danneggiate ma niente bottino Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ici hanno provato di nuovo ma stavolta sono scappati a mani vuote. Pochi giorni fa avevano fatto irruzione in unodi Montevarchi, in pienostorico, trafugando un pc portatile. La notte scorsa il, concluso con il danneggiamento della porta principale, che



