Riconoscimento agli eredi di Paladini Deportato nei lager nazisti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In municipio a Fusignano il prefetto di Ravenna ha conferito la meda d’onoredi Domeniconeidurante la Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia erano presenti anche la vicesindaca e delegati della sezione locale di Anpi. A ritirare il titolo onorifico erano presenti la figlia Giuditta, i nipoti Emanuele ed Emiliano Binelli e il genero Mario Binelli. Domenico, deceduto nel 2003, era nato il 12 novembre 1912 a Carpegna. Nel 1933 fece la leva militare a Bologna, mentre nel 1935 è partito per l’Abissinia, dove non ha preso parte alla guerra, ma occupandosi del presidio armato dei territori occupati. Tornato nel 1937 a Carpegna, è stato richiamato alle armi nel 1939. Nel 1940 è stato inviato sul fronte greco-albanese, dove è rimasto fino all’armistizio del 1943.