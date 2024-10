Rap Obama con Eminem sul palco a Detroit durante il comizio per Kamala Harris (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Eminem è apparso sul palco all’ultimo minuto durante il raduno di ieri per la campagna elettorale di Kamala Harris, condotta dall’ex presidente Barack Obama, un evento nella sua città natale Detroit. Il rapper è salito sul palco dopo i discorsi del governatore del Michigan Gretchen Whitmer, dell’ex stella di football americano dei Detroit Lions Calvin Rap Obama con Eminem sul palco a Detroit durante il comizio per Kamala Harris L'Identità. Lidentita.it - Rap Obama con Eminem sul palco a Detroit durante il comizio per Kamala Harris Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è apparso sulall’ultimo minutoil raduno di ieri per la campagna elettorale di, condotta dall’ex presidente Barack, un evento nella sua città natale. Il rapper è salito suldopo i discorsi del governatore del Michigan Gretchen Whitmer, dell’ex stella di football americano deiLions Calvin RapconsulilperL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eminem elogia Kamala Harris ao apresentar Obama em comício decisivo para as eleições - O rapper Eminem, mundialmente conhecido por suas músicas que tocam em temas sociais e políticos, surpreendeu a multidão ao elogiar a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, durante um event ... (mixvale.com.br)

Obama al comizio 'rappa' sulle note del brano «Lose Yourself» di Eminem nella sua Detroit - Durante un comizio elettorale a Detroit in vista delle elezioni presidenziali, Barack Obama ha cantato i primi versi del celebre brano « Lose Yourself » di Eminem, originario della città dello Stato d ... (video.corriere.it)

Usa 2024, Eminem sul palco per Kamala Harris: “Incoraggio tutti ad andare a votare” - Nelle ultime due settimane della campagna elettorale per le presidenziali del 5 novembre, negli Stati Uniti le superstar scendono in campo a sostegno della ... (lapresse.it)