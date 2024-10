Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Il Lecce non farà a Napoli gli errori commessi con la Fiorentina. Su Kvaratskhelia…

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Valter De Maggio: Kvaratskhelia? Ilha effettuato una proposta ufficiale al calciatore, si è entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo. Il Club azzurro ha commesso l’errore di non rinnovargli l’accordo al termine della stagione dello Scudetto Rullo, Di Gennaro, Tiribocchi, Baronio, Marinella, Scozzafava, Monti, Ventura, Tornesello, Sesa, De Maggio, Alvino, D’Amico asulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Sabato in programma al “Maradona” la sfida tradue squadre che ha nel cuore Erminio Rullo, ex terzino azzurro Sabato in programma al “Maradona” la sfida tradue squadre che ha nel cuore Erminio Rullo. La partita del cuore dell’ex terzino azzurro e giallorosso è sicuramente questa.