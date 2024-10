"Prima deve togliere la kefiah". Sceneggiata della deputata rossa spagnola: il video virale | Guarda (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "L'onorevole Montero può prendere la parola, ma Prima deve togliersi la kefiah", aveva avvertito ieri la vicepresidente del Parlamento europeo Christel Schaldemose, dei socialisti danesi. Così, Prima di salire sul palco, l'eurodeputata spagnola di Podemos Irene Montero ha lasciato la sciarpa palestinese su un banco vuoto Prima di partecipare a un dibattito sul cessate il fuoco in Libano al Parlamento europeo. Ma nel corso del suo intervento ha accusato l'Europa di sostenere un "genocidio", chiedendo all'Ue di adottare "un embargo totale sulle armi a Israele" e di "rompere le relazioni" con lo Stato ebraico. Liberoquotidiano.it - "Prima deve togliere la kefiah". Sceneggiata della deputata rossa spagnola: il video virale | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "L'onorevole Montero può prendere la parola, matogliersi la", aveva avvertito ieri la vicepresidente del Parlamento europeo Christel Schaldemose, dei socialisti danesi. Così,di salire sul palco, l'eurodi Podemos Irene Montero ha lasciato la sciarpa palestinese su un banco vuotodi partecipare a un dibattito sul cessate il fuoco in Libano al Parlamento europeo. Ma nel corso del suo intervento ha accusato l'Europa di sostenere un "genocidio", chiedendo all'Ue di adottare "un embargo totale sulle armi a Israele" e di "rompere le relazioni" con lo Stato ebraico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stella: "Nessun ordine di squadra tra Norris e Piastri, McLaren viene prima" - Il Team Principal italiano parla chiaro in una conversazione con Motorsport.com ... (sportmediaset.mediaset.it)

Perché sempre più persone si ammalano di Alzheimer, la neurologa: “Stiamo provando un metodo per scoprirlo prima” - Si stima che entro il 2050 le persone con demenza in Italia saranno circa 2,3 milioni, quasi il doppio di quelli attuali ... (fanpage.it)

L'ex Atalanta El Bilal Touré punisce la Juve al 92°: Perin para un rigore, espulso Danilo. Primo ko per Thiago Motta - Prima (meritata) sconfitta stagionale per la Juventus, che perde 1-0 in casa contro lo Stoccarda nella terza giornata di Champions League. Oltre allo squalificato. (calciomercato.com)