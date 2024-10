Lanazione.it - “Porta blindata distrutta con l’ascia”. Il racconto dell’orafo derubato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arerzzo, 23 ottobre 2024 – “Abbiamo sempre fatto la nostra parte, non ci siamo mai fermati negli investimenti per adeguare i nostri sistemi di allarme e di sicurezza, evidentemente a questo punto non è più sufficiente” esclama Giordana Giordini, presidente della Consulta Orafa e della sezione oreficeria e gioelleria di Confindustria Toscana sud. Lo dice all’indomani del diciottesimo assalto a un’azienda del distretto aretino, questa volta la Joker Preziosi, a Tegoleto. “Per questo oggi ci incontreremo con prefetto e forze dell’ordine per capire quale sia la strada necessaria ad interrompere questa preoccupante escalation” spiega Giordini. “Chiederò che venga organizzata una riunione aperta a tutti gli orafi, non per fare lamentele, ma per dare vita a un incontro formativo dove collaborare e condividere idee.