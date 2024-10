Ilrestodelcarlino.it - Per gli Under 19 Bologna è ancora indigesta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si confermano ostiche le bolognesi per la Vuelle TeamSystem19, che come successo con la Virtusnella prima giornata, è costretta a cedere alla distanza contro San Lazzaro, l’altra squadra bolognese. Sul campo di San Lazzaro di Savena, la formazione di Luminati approccia nel modo migliore la gara, lottando contro un’ottima formazione e chiudendo il primo quarto in vantaggio (20-21). Il fattore casa si fa sentire però nel secondo periodo, dove i locali allungano, tenendo la Vuele a soli 12 punti segnati nel quarto e andando all’intervallo in vantaggio 40-33. Il terzo quarto che finoa aveva regalato grandi soddisfazioni ai biancorossi non funziona: Pesaro non riesce a ricucire il primo allungo bolognese e finisce anche in doppia cifra di svantaggio, prima di crollare nell’ultimo periodo (77-60) segnando solo 9 punti.