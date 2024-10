Parà dell'esercito disperso nel lago di Bolsena, si è lanciato e non è più riemerso | FOTO E VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Corsa contro il tempo per il recupero del giovane sottufficiale dell'esercito, appartenente al 185esimo Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi della Folgore (Rrao), disperso dal primo pomeriggio di martedì 22 ottobre nel lago di Bolsena durante un'esercitazione militare. Il Viterbotoday.it - Parà dell'esercito disperso nel lago di Bolsena, si è lanciato e non è più riemerso | FOTO E VIDEO Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Corsa contro il tempo per il recupero del giovane sottufficiale, appartenente al 185esimo Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivia Folgore (Rrao),dal primo pomeriggio di martedì 22 ottobre neldidurante un'esercitazione militare. Il

