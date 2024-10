Nato, prove di presenza di truppe Corea del nord in Russia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Gli alleati hanno confermato le prove di uno schieramento di truppe della Repubblica Popolare Democratica di Corea in Russia. Se queste truppe fossero destinate a combattere in Ucraina, ciò segnerebbe una significativa escalation nel sostegno della Corea del nord alla guerra illegale della Russia e un ulteriore segno delle significative perdite della Russia in prima linea. Ci stiamo consultando attivamente all'interno dell'Alleanza su questo tema, e il Consiglio nord Atlantico riceverà un briefing dalla Repubblica di Corea e discuterà ulteriormente la questione presto". Lo dichiara la portavoce della Nato Farah Dakhlallah. Quotidiano.net - Nato, prove di presenza di truppe Corea del nord in Russia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Gli alleati hanno confermato ledi uno schieramento didella Repubblica Popolare Democratica diin. Se questefossero destinate a combattere in Ucraina, ciò segnerebbe una significativa escalation nel sostegno delladelalla guerra illegale dellae un ulteriore segno delle significative perdite dellain prima linea. Ci stiamo consultando attivamente all'interno dell'Alleanza su questo tema, e il ConsiglioAtlantico riceverà un briefing dalla Repubblica die discuterà ulteriormente la questione presto". Lo dichiara la portavoce dellaFarah Dakhlallah.

