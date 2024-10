Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, Conte non ha dubbi: il cambio è già deciso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Verso, l’allenatore Antonionon hasulla formazione e ha giàil primo. Di seguito sono riportati gli ultimi aggiornamenti Dopo la vittoria contro l’Empoli, grazie al rigore segnato da Khvicha Kvaratskhelia, in casa delsono giorni di attenta preparazione in vista dell’anticipo di campionato in programma sabato pomeriggio alle ore 15. Infatti, la squadra di Antoniodovrà sfidare ildi Luca Gotti. L’avversario della squadra partenopea sta attraversando un momento di estrema difficoltà, soprattutto dopo il severissimo 0-6 incassato in casa nell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina. La squadra salentina ha collezionato solo una vittoria, in questo inizio di Serie A, e attualmente è penultima con soli cinque punti in classifica.