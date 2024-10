Migranti: Meloni, non convalide trattenimenti iniziate prima del caso Albania (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “La sentenza” dei giudici di Roma “la considero irragionevole perché non riguarda il tema dell’Albania, ma tutti gli immigrati illegali che arrivano da alcune nazioni. I giudici si rifanno a una sentenza della Corte europea, ma le non convalide dei trattenimenti degli irregolari sono cominciate molto prima. La questione dell’Albania è strumentale, io penso che la sentenza sia dettata da un approccio di visione molto diverso da quello che ha il governo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno. Lapresse.it - Migranti: Meloni, non convalide trattenimenti iniziate prima del caso Albania Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “La sentenza” dei giudici di Roma “la considero irragionevole perché non riguarda il tema dell’, ma tutti gli immigrati illegali che arrivano da alcune nazioni. I giudici si rifanno a una sentenza della Corte europea, ma le nondeidegli irregolari sono cominciate molto. La questione dell’è strumentale, io penso che la sentenza sia dettata da un approccio di visione molto diverso da quello che ha il governo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno.

