Me l’ha detto lui… Grande Fratello Maica in confessionale sgancia la bomba E ora cambia tutto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo ‘scambio’ tra ilitaliano e quello spagnolo non era mai avvenuto prima. E invece è successo proprio questo nell’ultima puntata andata in onda: lunedì sera Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno lasciato momentaneamente casa e compagni per volare direttamente in quella di Madrid. Dalla Spagna è invece arrivata a RomaBenedicto. Resterà circa una settimana nella casa romana del GF e appena è arrivata ha subito ripreso i ragazzi per via delle condizioni del bagno e della cucina, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto. Ma ha anche acceso immediatamente il gossip perché non appena entrata ha attirato le attenzioni di un concorrente. Leggi anche: “Anche in bagno e in cucina”.