Biccy.it - Lorenzo Spolverato in Spagna fa confessioni sul GF: “Vai fuori e paghi”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arrivato da meno di 24 ore al Gran Hermano,già non si trattiene e dopo aver coccolato Shaila Gatta ha fatto dellesul Grande Fratello italiano. Il modello ha spiegato ai gieffini spagnoli che le regole del reality italiano sono molto severe e che se un concorrente esagera durante una lite viene squalificato e deve “pagare”. “Se esageri! Se tu sbagli, come diresubito e, ma subito. In Italia basta poco. – ha continuato– Perché sui social vedono tutto 24 ore su 24, c’è sempre la diretta. Se uno spettatore vede una cosa dopo un’ora vai via. Ed è difficile, perché nella vita normale ti comporti in un modo, ma lì dentro devi stare attento”. Già Jorge Javier: “¿Cómo te gustan las mujeres?: “Fogosas, con fuego en el cuerpo” #GHLímite7 pic.twitter.