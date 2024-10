Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 19:48 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di tre minuti via al match conal. 19:47 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Matteoe Frances. 19:43 Il vincente del match sfiderà ai quarti di finale uno tra il russo Karen Khachanov e l’americano Brandon Nakashima. 19:39 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due, con la situazione sull’1 pari dopo il successo del romano nel Masters 1000 di Roma (2018) e la risposta dello statunitense a Cincinnati nel 2022. 19:35 Più combattuto, ma con medesimo esito, il secondo set tra Zverev e Giron. Il tedesco avanza dunque ai quarti di finale superando l’americano per 6-2 7-5. Tra poco meno di venti minuti entreranno in campo Matteoe lo statunitense Frances