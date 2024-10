L’idrogeno verde è ancora una difficile alternativa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 61 di We – World Energy, il magazine di Eni Trasformare la materia della natura in cose utili è l’inizio della storia dell’uomo, fin dalla scoperta del fuoco, quando bruciava legna per fare luce, per scaldare, per cucinare, per difendersi dagli animali. Quella trasformazione chimica del combustibile, nel tempo, è diventata più sofisticata per estrarre metalli, per cuocere le argille e per fare il vetro. La scoperta del fuoco si fa risalire a circa due milioni di anni fa, mentre l’età del bronzo, a solo cinquemila anni fa. Linkiesta.it - L’idrogeno verde è ancora una difficile alternativa Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 61 di We – World Energy, il magazine di Eni Trasformare la materia della natura in cose utili è l’inizio della storia dell’uomo, fin dalla scoperta del fuoco, quando bruciava legna per fare luce, per scaldare, per cucinare, per difendersi dagli animali. Quella trasformazione chimica del combustibile, nel tempo, è diventata più sofisticata per estrarre metalli, per cuocere le argille e per fare il vetro. La scoperta del fuoco si fa risalire a circa due milioni di anni fa, mentre l’età del bronzo, a solo cinquemila anni fa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’idrogeno verde : verso la competitività economica e sostenibilità energetica - La Camera ha chiuso il suo intervento soggiungendo che un approccio sistemico e integrato permetterà di integrare l’idrogeno verde nel panorama energetico globale, dando vita a un futuro più sostenibile e competitivo. Facebook WhatsApp Twitter L’argomento dell’idrogeno verde è sempre più al centro del dibattito internazionale, soprattutto nel contesto di transizione energetica e ... (Gaeta.it)

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulla tutela ambientale : prioritario l’idrogeno verde - Via libera al decreto sulla tutela ambientale. Esenti dal blocco i nuovi permessi di estrazione sulla base di ricerche già autorizzate, e quelli finalizzati al ‘gas release’, cioè la fornitura di metano a prezzi calmierati alle aziende energivore. La legge di Bilancio vera e propria deve essere presentata in Parlamento entro il 20 ottobre. (Secoloditalia.it)

«L’interesse verso l’idrogeno verde è in crescita» - Andrea Bricchi, Ceo di “Brian and Partners”, interviene per esprimere alcune sue riflessioni in merito al mondo dell’idrogeno in generale e su questa. . . . Si è recentemente conclusa, a Piacenza, la terza edizione di Hydrogen Expo, uno degli eventi più importanti per il settore dell'idrogeno in Italia. (Ilpiacenza.it)