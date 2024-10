L’emendamento della Lega: “Le norme italiane prevalgano rispetto a quelle europee” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Le norme italiane prevalgano rispetto a quelle europee”. Lo prevede un emendamento presentato dalla Lega al disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. A confermarlo all’Ansa è il deputato Igor Iezzi, capogruppo della Lega nella Commissione Affari costituzionali della Camera. Parlando con l’agenzia di stampa, il parlamentare riconosce che L’emendamento è estraneo ai contenuti del ddl. “È difficile trovare un ddl che faccia da ‘treno’ adatto a cui agganciare questa proposta”, ammette Iezzi. “Tuttavia il ddl è di riforma costituzionale e si adatta per porre il tema”. La proposta della Lega arriva a pochi giorni dalla sentenza del Tribunale di Roma che ha bocciato il primo trasferimento temporaneo di migranti dall’Italia all’Albania proprio rifacendosi a una pronuncia della Corte di Giustizia europea. Tpi.it - L’emendamento della Lega: “Le norme italiane prevalgano rispetto a quelle europee” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Le”. Lo prevede un emendamento presentato dallaal disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. A confermarlo all’Ansa è il deputato Igor Iezzi, capogrupponella Commissione Affari costituzionaliCamera. Parlando con l’agenzia di stampa, il parlamentare riconosce cheè estraneo ai contenuti del ddl. “È difficile trovare un ddl che faccia da ‘treno’ adatto a cui agganciare questa proposta”, ammette Iezzi. “Tuttavia il ddl è di riforma costituzionale e si adatta per porre il tema”. La propostaarriva a pochi giorni dalla sentenza del Tribunale di Roma che ha bocciato il primo trasferimento temporaneo di migranti dall’Italia all’Albania proprio rifacendosi a una pronunciaCorte di Giustizia europea.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Figc, incontro per il nuovo Statuto: ancora niente accordo sui pesi politici - La Federazione e le componenti si sono viste un'altra volta per trovare una via comune in vista dell'Assemblea straordinaria del 4 novembre. Nessuna novità sul tema più spinoso, le percentuali di Legh ... (gazzetta.it)

Giustizia, emendamento Lega: "Le norme italiane prevalgano su quelle Ue" - La Lega ha presentato "alcuni emendamenti" al ddl sulla separazione delle carriere che prevedono "che le norme italiane prevalgono rispetto a quelle europee". Lo ha… Leggi ... (informazione.it)

Emendamento Lega: "Le norme dell'Italia prevalgano su quelle dell'Ue" - I leghisti mirano a modificare il testo introducendo una norma che dispone la prevalenza delle norme italiane su quelle comunitarie. In tutto sarebbero due gli emendamenti del Carroccio, mentre FdI e ... (tg24.sky.it)