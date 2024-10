Le testimonianze: "Il posto giusto da cui ripartire" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al Centro Mamma Rita si trova anche una comunità sperimentale per l’autonomia, Mughetti: qui si impara a vivere, dalla lingua, alla scuola, cimentandosi con la cucina e la lavatrice. "Sono al Centro Mamma Rita da tre anni – racconta Irakli – e sto studiando per diplomarmi. Quando sono arrivato, ho trovato un ambiente accogliente e persone disponibili a darmi una mano nel mio progetto di autonomia. Vivo in comunità con altri ragazzi provenienti da nazioni e continenti diversi. Mi ha colpito che al Centro Mamma Rita, gestito da una comunità religiosa, ci siano il rispetto e la libertà di praticare la propria religione. Abbiamo obiettivi molto concreti per il nostro futuro: studio, uso della lingua italiana, scoperta della cultura e integrazione con lo stile di vita di questo Paese. Ilgiorno.it - Le testimonianze: "Il posto giusto da cui ripartire" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al Centro Mamma Rita si trova anche una comunità sperimentale per l’autonomia, Mughetti: qui si impara a vivere, dalla lingua, alla scuola, cimentandosi con la cucina e la lavatrice. "Sono al Centro Mamma Rita da tre anni – racconta Irakli – e sto studiando per diplomarmi. Quando sono arrivato, ho trovato un ambiente accogliente e persone disponibili a darmi una mano nel mio progetto di autonomia. Vivo in comunità con altri ragazzi provenienti da nazioni e continenti diversi. Mi ha colpito che al Centro Mamma Rita, gestito da una comunità religiosa, ci siano il rispetto e la libertà di praticare la propria religione. Abbiamo obiettivi molto concreti per il nostro futuro: studio, uso della lingua italiana, scoperta della cultura e integrazione con lo stile di vita di questo Paese.

