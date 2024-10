Lavori pubblici, via al piano di asfaltature (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un maxi lotto di nuovi asfalti e manutenzioni stradali varie è in partenza in questi giorni sull’intero comprensorio comunale matildeo. I Lavori, venticinque in tutto del valore complessivo di 395 mila euro, saranno infatti eseguiti a Bondeno capoluogo, Gavello, Ospitale, Ponte Rodoni, Scortichino, Stellata, Zerbinate, Santa Bianca e Pilastri. Gli interventi in realizzazione nei prossimi giorni da quasi 400 mila euro sono spesso frutto delle osservazioni dei cittadini, raccolte e catalogate dall’Amministrazione comunale e dagli uffici, alle quali di anno in anno vengono date risposte puntuali. Tra le opere più consistenti, Gavello vedrà l’asfaltatura della seconda parte di via Comunale: in particolare, dall’ex circolo Oasi sino al cartello di località in direzione del cimitero, per un totale di 57 mila euro. Ilrestodelcarlino.it - Lavori pubblici, via al piano di asfaltature Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un maxi lotto di nuovi asfalti e manutenzioni stradali varie è in partenza in questi giorni sull’intero comprensorio comunale matildeo. I, venticinque in tutto del valore complessivo di 395 mila euro, saranno infatti eseguiti a Bondeno capoluogo, Gavello, Ospitale, Ponte Rodoni, Scortichino, Stellata, Zerbinate, Santa Bianca e Pilastri. Gli interventi in realizzazione nei prossimi giorni da quasi 400 mila euro sono spesso frutto delle osservazioni dei cittadini, raccolte e catalogate dall’Amministrazione comunale e dagli uffici, alle quali di anno in anno vengono date risposte puntuali. Tra le opere più consistenti, Gavello vedrà l’asfaltatura della seconda parte di via Comunale: in particolare, dall’ex circolo Oasi sino al cartello di località in direzione del cimitero, per un totale di 57 mila euro.

