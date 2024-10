Ilrestodelcarlino.it - Jesi, nuova truffa dell'assicurazione on line: denunciati due napoletani

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Ancona), 23 ottobre 2024-on: la polizia denuncia due giovani, un 18enne e un 26enne già noto. Dovranno rispondere diaggravata in concorso. Il 26 settembre la vittima, un 64enneno si è rivolto al commissariato dicendo di essere proprietario di alcuni veicoli assicurati con una compagnia e la scadenzaa polizza di uno di questi era prevista proprio per il 26 settembre. L’uomo, aggiungeva che per il pagamento dei premi a tale compagnia, utilizzava la sua carta di credito tratta dal conto corrente accesso presso la sua banca. Non essendosi accorto che la carta fosse inattiva, in quanto non aveva aggiornato il questionario anti riciclaggio, era sua intenzione cercare un contatto telefonicoper gli aggiornamenti del caso.