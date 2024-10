.com - Jesi / Basket Academy Taurus, sveglia all’alba ed allenamento

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si tratta del roster Under 17 Eccellenza allenato da coach Pizi. Anche qualche giovane dell’Under 15 è stato coinvolto spontaneamente in questa programmazione, 23 ottobre 2024 – Alzataccia e convocazione alle 6 del mattino alla palestra Novelli per l’Under 17 Eccellenza della. La mancanza di palestre e di spazi per gli allenamenti portano a sacrifici che i giovani allenati da coach Pizi (coadiuvato da Gordan Firic) hanno accettato di buon grado partecipando con entusiasmo. “Sarà così tutti i martedì – hanno fatto sapere dalla società – e visto che il buon esempio ha il potere di risultare contagioso anche qualche Under 15 ha anticipato laper presentarsi alla Novelli alle 6 in punto ed aggregarsi all’