Gaeta.it - Incidente stradale violento a Civitella Roveto: coinvolti diversi veicoli e una ferita

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveha scosso la comunità diintorno alle ore 12:00 di oggi, 23 ottobre. Sulla ex superstrada del Liri, nel tratto compreso tra Canistro e, si è verificato unimpatto che ha coinvolto quattro autovetture, un furgone e un autoarticolato. L’ha generato un notevole caos, richiedendo l’intervento immediato dei servizi di emergenza e delle autorità locali. La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto in un punto critico della ex superstrada del Liri, un’arteriache solitamente è caratterizzata da un traffico sostenuto. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato a un simile evento.