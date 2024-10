Metropolitanmagazine.it - Il coraggioso discorso di Gisèle Pelicot, vittima di ripetuti stupri: «La vergogna non deve essere nostra, ma loro»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci sono storie difficili da raccontare, e ci sono storie quasi impossibili da raccontare. Quella dirientra in quest’ultima categoria. Eppure, per quanto doso, è lei stessa a volere che si parli di ciò che le è capitato. Un atto di coraggio estremo, perdi conforto e aiuto per tutte quelle donne che si sono trovate e si trovano tuttora in situazioni analoghe alla sua. Conosciamo tutti, purtroppo, il suo nome e la vicenda a lei legata. La settantunenne, residente a Mazan, comune della Provenza, nel sud della Francia, ha subito dal 2011 al 2020 violenze sessuali da parte di oltre cinquanta individui. L’ex marito, Dominique, ha ammesso di aver drogato l’allora moglie con sedativi e farmaci ansiolitici per farle perdere i sensi.