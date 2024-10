Panorama.it - I calciatori vogliono meno partite, ma in vent'anni a crescere sono stati i loro stipendi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel 2004 il montelordo del Real Madrid non toccava i 100 milioni di euro: 98,2.più tardi (stagione 2023/2024) si è moltiplicato per oltre tre volte arrivando a toccare i 326,9. Un’esplosione di cui hanno beneficiato le tasche deipiù di quelle del club che nel 2004 aveva chiuso la stagione con 59disputate e a giugno si è fermato a 55. Ufficiali. Lo stesso vale per quasi tutti gli altri top club in Europa e nel mondo, secondo quanto rivelato da una elaborazione di Standard Football che ha provato a trovare una correlazione tra numero di gare e ingaggi analizzando i bilanci delle società. Un punto di vista rivoluzionario e che mette in dubbio la narrazione secondo cui oggi si gioca troppo e i calendarinemici dei giocatori.