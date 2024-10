Sport.quotidiano.net - Hokkaido, rinforzo in più. Ricci Maccarini è pronto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Se in prestagione il turno di riposo alla seconda giornata in casaera stato accolto con un po’ di disappunto, ora è benedetto: è stato utile per recuperare l’infortunato, opposto titolare, reduce da un risentimento muscolare agli addominali che lo aveva bloccato a due settimane dall’esordio e che lo ha costretto a saltare la prima. Morale, sabato i rossoblù saranno attesi dalla prima in casa, al PalaSavena alle 21 contro Montichiari e la buona notizia è che la squadra di coach Francesco Guarnieri si presenterà al completo. Con un po’ di ritmo gara in meno rispetto agli avversari, che nel weekend hanno sconfitto 3-0 a domicilio i bresciani di Cazzago, gli stessi sconfitti 3-1 in trasferta dall’alla prima giornata.