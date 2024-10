Donna morta in ospedale, Asur condannata a pagare oltre un milione di euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ascoli, 23 ottobre 2024 – oltre un milione di euro. Questa la cifra enorme che l’Asur delle Marche dovrà versare ai familiari di una Donna di 56 anni, morta il 23 dicembre 2013 all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Così ha deciso il giudice del tribunale di Ascoli Francesca Sirianni accogliendo le richieste dei familiari dell’anziana, che erano parte civile nella vicenda, assistiti dagli avvocati Stefano Pierantozzi e Maria Cristina Macchioni. Il processo penale si era concluso a dicembre 2019 con l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” dell’unico imputato di omicidio colposo, un chirurgo dell’ospedale Mazzoni. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a un anno, ma il giudice Matteo Di Battista non ha rilevato responsabilità del medico per la morte della Donna. Ilrestodelcarlino.it - Donna morta in ospedale, Asur condannata a pagare oltre un milione di euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ascoli, 23 ottobre 2024 –undi. Questa la cifra enorme che l’delle Marche dovrà versare ai familiari di unadi 56 anni,il 23 dicembre 2013 all’Mazzoni di Ascoli. Così ha deciso il giudice del tribunale di Ascoli Francesca Sirianni accogliendo le richieste dei familiari dell’anziana, che erano parte civile nella vicenda, assistiti dagli avvocati Stefano Pierantozzi e Maria Cristina Macchioni. Il processo penale si era concluso a dicembre 2019 con l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” dell’unico imputato di omicidio colposo, un chirurgo dell’Mazzoni. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a un anno, ma il giudice Matteo Di Battista non ha rilevato responsabilità del medico per la morte della

