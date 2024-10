Concorso dirigenti tecnici, in Legge di Bilancio previsto uno slittamento dei termini: assunzioni entro il 31 dicembre 2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nuovo rinvio per il Concorso dirigenti tecnici. Nella bozza del disegno di Legge di Bilancio, al comma 2 dell'articolo 84, si Legge che il termine per le assunzioni in ruolo dei dirigenti passa dal 31 dicembre 2024 (come previsto dal decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019) al 31 dicembre 2025. L'articolo Concorso dirigenti tecnici, in Legge di Bilancio previsto uno slittamento dei termini: assunzioni entro il 31 dicembre 2025 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nuovo rinvio per il. Nella bozza del disegno didi, al comma 2 dell'articolo 84, siche il termine per lein ruolo deipassa dal 312024 (comedal decreton.126 del 29 ottobre 2019) al 31. L'articolo, indiunodeiil 31

