Champions League, dove vedere le partite di Atalanta e Inter (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo il martedì agrodolce con il successo del Milan sul Brugge e le sconfitte di Juventus e Bologna rispettivamente contro Stoccarda e Aston Villa, riparte la Champions League. Stasera 23 ottobre in campo le altre due italiane impegnate nella competizione, Atalanta e Inter, appaiate in classifica a quattro punti dopo due giornate. I bergamaschi affronteranno al Gewiss Stadium, alle 18.45 e in diretta su Sky Sport Uno, gli scozzesi del Celtic Glasgow. Alla portata anche l'impegno degli uomini di Simone Inzaghi, che alle 21, in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, voleranno a Berna per giocare contro gli svizzeri dello Young Boys, fanalino di coda della classifica ancora a zero punti. Fra gli altri match di giornata spicca Barcellona-Bayern Monaco e Brest-Bayer Leverkusen, queste due al comando a punteggio pieno.

