Cervo intrappolato in un cancello e liberato dalla polizia provinciale | le immagini

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vigolo. Una disavventura fortunatamente a lieto fine quella capitata qualche giorno fa a un esemplare dia Vigolo, località Squadre: la, attivatasi a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa da un privato cittadino, ha individuato un maschio adulto rimastocon una zampa in un, probabilmente nel tentativo di scavalcarlo. Ilera incastrato presumibilmente da diverso tempo sotto la pioggia battente e versava in condizioni di forte stress; anche per questo, oltre che per via delle grandi dimensioni dell’animale, gli agenti hanno deciso di procedere a narcotizzarlo, grazie al prezioso supporto della veterinaria di Ats Bergamo intervenuta sul posto, per poterlo manipolare, visitare, medicare e liberare in sicurezza. Una volta sedato l’animale, ilè stato tagliato con un flessibile per liberare la zampa imprigionata.