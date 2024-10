Spazionapoli.it - Caso Stadio Maradona, il sindaco Manfredi fa chiarezza: “Incontro con De Laurentiis…”

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In queste ultime ore, di fatto, ci sono state delle dichiarazioni molto importanti sulloda paret del. Archiviata la vittoria di domenica scorsa contro l’Empoli, il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per la gara di sabato prossimo delloDiego Armandocontro il Lecce di Luca Gotti. Gli azzurri, considerando anche lo 0-6 subito nell’ultimo turno di campionato dai giallorossi contro la Fiorentina, sono sicuramente i favori per i tre punti finali, ma dovranno comunque prestare la massima attenzione. Antonio Conte, di fatto, è ben consapevole delle tantissime insidie che porta con sé questa gara contro il Lecce. Tuttavia, in attesa della gara contro i pugliesi, bisogna sottolineare alcune dichiarazioni sulloDiego Armandoda parte delGaetano