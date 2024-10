Belardi: «Perin si sente un titolare con Thiago Motta, per lui la Juve è una scelta di vita» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le parole di Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, sul momento di forma di Mattia Perin con la Juventus. Tutti i dettagli Emanuele Belardi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 del momento di forma di Mattia Perin con la Juventus. Belardi, partiamo dalla prestazione straordinaria di Perin contro lo Stoccarda. Sono state 9 le sue parate Calcionews24.com - Belardi: «Perin si sente un titolare con Thiago Motta, per lui la Juve è una scelta di vita» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le parole di Emanuele, ex portiere dellantus, sul momento di forma di Mattiacon lantus. Tutti i dettagli Emanueleha parlato in esclusiva antusnews24 del momento di forma di Mattiacon lantus., partiamo dalla prestazione straordinaria dicontro lo Stoccarda. Sono state 9 le sue parate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Belardi: «Perin si sente un titolare con Thiago Motta, per lui la Juve è una scelta di vita» - Le parole di Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, sul momento di forma di Mattia Perin con la Juventus. Tutti i dettagli Emanuele Belardi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 del momento ... (calcionews24.com)

Ravezzani si è espresso così sulle nuove critiche a Thiago Motta e sul continuo paragone con Massimiliano Allegri - Sui propri canali social, Fabio Ravezzani ha commentato la cosiddetta “guerra” interna in casa Juve tra Allegriani e Mottiani. Ecco le dichiarazioni del giornalista dopo lo Stoccarda. RAVEZZANI – «La ... (juventusnews24.com)

Juve, Belardi: “Dura per Di Gregorio diventare primo nell’Italia” - Emanuele Belardi ha parlato del portiere della Juve, Michele Di Gregorio: l'ex bianconero ha parlato degli ostacoli che avrebbe nell'Italia ... (juvenews.eu)