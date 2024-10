Tvpertutti.it - Alfred Ekhator demolito a Uomini e Donne: la tentatrice Sofia usata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Costantini ehanno avuto il loro confronto faccia a faccia dopo Temptation Island. I due, dopo la rottura con Anna Acciardi al falò di confronto, si sono visti ma non è scattato quello che si aspettavano. Questa è stata la versione del modello 24enne, mentreha raccontato chele avesse fatto credere in un possibile futuro insieme. Secondo la, l'uomo avrebbe mantenuto un atteggiamento freddo e distaccato solo quando si è presentato a per il mese dopo a Temptation Island da solo: "Aveva ragione Anna,è una persona che usa gli altri". ACostantini non ha trattenuto il suo nervosismo durante il confronto, descrivendocome manipolatore e bugiardo.