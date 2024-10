Zonawrestling.net - AEW: La caviglia di Adam Cole è stata ricostruita con l’osso di un donatore

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è recentemente tornato in tv dopo una lunga assenza a causa di una gravissima frattura allache ha rischio di porre fine alla sua carriera. Durante una intervista, la star AEW fornito dettagli relativi al suo infortunio e di come sia venuto a conoscenza della gravità della frattura solo dopo il primo intervento chirurgico. A pochi giorni di distanza è tornato sotto i ferri per un secondo intervento.distrutta Durante una recente intervista con “The Takedown On SI”,ha fornito dettagli sul gravissimo infortunio che lo ha tenuto fermo a lungo.ha rivelato che i dottori, per ricostruire la sua, hanno deciso di ricorrere aldi unanziché ad una placca di metallo: “Subito dopo il primo intervento mi hanno detto che la miaera messa peggio di quanto si pensasse.