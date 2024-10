Zonawrestling.net - WWE: Il ruolo di Lilian Garcia a RAW potrebbe non essere permanente

(Di martedì 22 ottobre 2024)è tornata a RAW questa notte in sostituzione dell’ormai ex annunciatrice WWE, Samantha Irvin: quest’ultima, infatti, ha lasciato la compagnia per inseguire alcuni suoi progetti personali e Triple H e soci hanno deciso di richiamare una delle voci più iconiche del wrestling. Nonostante l’apprezzamento dei fan, alcuni piccoli errori e lo status di full-timer, il ritorno diin sostituzione della Irvinnon. Stando a quanto riportato da PWInsider,dovrebbe sì avere un “lungo periodo” come ring announcer di RAW, manonlei il rimpiazzodi Samantha Irvin. Infatti, secondo il report, il suo status definitivo nella compagnia verrà deciso più in avanti.