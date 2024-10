Vannacci, polemiche per l’anello col fascio littorio sfoggiato dai suoi fedelissimi (Di martedì 22 ottobre 2024) Roberto Vannacci torna a far parlare di sé. Questa volta per una foto postata sui social e scattata in occasione del suo 56esimo compleanno, che lo ritrae a tavola con alcuni amici, davanti alla torta con tanto di candeline. Tutti portano un particolare anello – meno il generale e il suo assistente Massimiliano Simoni – e fanno il segno “X”, un chiaro riferimento alla Decima Mas, corpo militare d’assalto fascista che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si schierò con i nazisti continuando a combattere contro i partigiani. Nel disegno del gioiello, ha scoperto Repubblica, ci sono il fascio littorio, il simbolo della Decima Mas e il motto “Memento Audere Semper”. Roberto Vannacci (Imagoeconomica).L’ironica risposta di Vannacci: «Strabiliante e inedita scoperta di Repubblica» Il gruppo, scrive Repubblica, è stato soprannominato “La compagnia dell’anello”. Lettera43.it - Vannacci, polemiche per l’anello col fascio littorio sfoggiato dai suoi fedelissimi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Robertotorna a far parlare di sé. Questa volta per una foto postata sui social e scattata in occasione del suo 56esimo compleanno, che lo ritrae a tavola con alcuni amici, davanti alla torta con tanto di candeline. Tutti portano un particolare anello – meno il generale e il suo assistente Massimiliano Simoni – e fanno il segno “X”, un chiaro riferimento alla Decima Mas, corpo militare d’assalto fascista che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si schierò con i nazisti continuando a combattere contro i partigiani. Nel disegno del gioiello, ha scoperto Repubblica, ci sono il, il simbolo della Decima Mas e il motto “Memento Audere Semper”. Roberto(Imagoeconomica).L’ironica risposta di: «Strabiliante e inedita scoperta di Repubblica» Il gruppo, scrive Repubblica, è stato soprannominato “La compagnia del”.

