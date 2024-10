Un’idea per Roma: Totti e De Rossi in campo, e una seduta spiritica per far tornare ad allenare Liedholm (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’idea per Roma: Totti, De Rossi e una seduta spiritica per far tornare ad allenare Liedholm. Città immobile più che eterna. Con tratti grotteschi. È tutto un rivolgersi al passato. Roma adesso discute (speriamo sia solo materia giornalistica) del futuribile ritorno di Francesco Totti che ha rivelato di essere stato cercato da alcuni club di Serie A. Non per fare il dirigente ma per giocare. Sostiene che in questa Serie a con scarsa qualità (sarà vero?) potrebbe ancora dire la sua. Voi chi prendereste tra il 48enne Totti e Nico Paz? O tra il fu Pupone e Dany Mota? Giusto per fare due nomi. I poveri Friedkin tremano. Vuoi vedere che i tifosi ora rompono pure per rivedere Totti in campo? Poveri ammerricani, saranno scioccati. Per carità a essere incompetenti, sono incompetenti. Pure tanto. Però gestire le follie e le paranoie del Romanismo non impresa facile. Ilnapolista.it - Un’idea per Roma: Totti e De Rossi in campo, e una seduta spiritica per far tornare ad allenare Liedholm Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024)per, Dee unaper farad. Città immobile più che eterna. Con tratti grotteschi. È tutto un rivolgersi al passato.adesso discute (speriamo sia solo materia giornalistica) del futuribile ritorno di Francescoche ha rivelato di essere stato cercato da alcuni club di Serie A. Non per fare il dirigente ma per giocare. Sostiene che in questa Serie a con scarsa qualità (sarà vero?) potrebbe ancora dire la sua. Voi chi prendereste tra il 48ennee Nico Paz? O tra il fu Pupone e Dany Mota? Giusto per fare due nomi. I poveri Friedkin tremano. Vuoi vedere che i tifosi ora rompono pure per rivederein? Poveri ammerricani, saranno scioccati. Per carità a essere incompetenti, sono incompetenti. Pure tanto. Però gestire le follie e le paranoie delnismo non impresa facile.

