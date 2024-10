Uccise l'ex moglie con 29 coltellate, condannato all'ergastolo: dovrà riscarcire il figlio con 300mila euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Pesaro ha condannato in primo grado all'ergastolo, per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022 Uccise, con 29 Ilmattino.it - Uccise l'ex moglie con 29 coltellate, condannato all'ergastolo: dovrà riscarcire il figlio con 300mila euro Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Pesaro hain primo grado all', per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022, con 29

