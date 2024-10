Totti in campo, Branchini: «Il calcio è cambiato, istinto e talento non ci sono più. Oggi dov’è un Ronaldinho? I campioni sono scomparsi e non c’è né magia né divertimento» (Di martedì 22 ottobre 2024) L’agente ha commentato le dichiarazioni di Francesco Totti che ha aperto ad un ritorno in campo Giovanni Branchini, uno degli agenti più importanti d’Europa, è intervenuto in un’intervista al Corriere dello Sport dopo che ieri Totti ha generato rumore con la dichiarazione di un possibile ritorno in campo. Suscitando la nostalgia per un calcio che Calcionews24.com - Totti in campo, Branchini: «Il calcio è cambiato, istinto e talento non ci sono più. Oggi dov’è un Ronaldinho? I campioni sono scomparsi e non c’è né magia né divertimento» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’agente ha commentato le dichiarazioni di Francescoche ha aperto ad un ritorno inGiovanni, uno degli agenti più importanti d’Europa, è intervenuto in un’intervista al Corriere dello Sport dopo che ieriha generato rumore con la dichiarazione di un possibile ritorno in. Suscitando la nostalgia per unche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un’idea per Roma : Totti e De Rossi in campo - e una seduta spiritica per far tornare ad allenare Liedholm - Un’idea per Roma: Totti, De Rossi e una seduta spiritica per far tornare ad allenare Liedholm. Totti e Danielino di nuovo in campo. L'articolo Un’idea per Roma: Totti e De Rossi in campo, e una seduta spiritica per far tornare ad allenare Liedholm sembra essere il primo su ilNapolista. Non dimentichiamo che gli eroi del 2006 hanno molti amici giornalisti. (Ilnapolista.it)

Monza - Nesta : "Troppi rigori - così è difficile fare il difensore. Totti torna in campo? Se solo ci penso - mi faccio male" - Prima vittoria del Monza in questa Serie A, primo successo per Alessandro Nesta sulla panchina di un club di A. Il 3-0 al Bentegodi contro l`Hellas... (Calciomercato.com)

Totti e la tentazione di ritornare in campo - "alcuni club di serie A mi hanno cercato" - pic. com/FBQjFmoUAV — Sportitalia (@tvdellosport) October 21, 2024 . . twitter. Alcuni giocatori hanno ripreso dopo tanti anni dalla fine della carriera: dipende da dove giochi, ma se dovessi tornare in A mi dovrei allenare al meglio e in due o tre mesi sarei pronto", ha concluso l'ex numero 10 e capitano giallorosso. (Agi.it)