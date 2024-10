Tvpertutti.it - This is Me registrazioni: ospiti, cantanti, ballerini e messa in onda

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Canale 5 si prepara a lanciareis Me. Questo è il titolo scelto per Verissimo speciale Amici. Il debutto è previsto per novembre, in prima serata il mercoledì, sfidando La Corrida di Amadeus sul NOVE. Lediis Me della prima puntata si sono già svolte agli Studios Elios di Roma, con un cast ricco di ex talenti di Amici, pronti a raccontare il loro percorso professionale e a esibirsi davanti al pubblico. Alla conduzione Silvia Toffanin, affiancata da Maria De Filippi, che, pur non presente in maniera fissa, ha salutato il pubblico, lasciando a Silvia il timone della trasmissione. La prima puntata diis Me vedrà la partecipazione di alcuni dei nomi più celebri che hanno calcato il palco di Amici nelle passate edizioni. Tra i più attesi, Emma Marrone, Elena D'Amario, Diana Del Bufalo, Giuseppe Giofrè, Stash, e Irama.